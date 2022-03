ESCLUSIVA Bonolis: “Solo Torino-Inter. E Giroud su Sanchez? Temo stranezze con la Juve”

Paolo Bonolis ospite di Fcinter1908: "Milan o Napoli? Temo i processi di santificazione. E facciamo molta attenzione a Juve-Inter"

L'Inter, contro la Juve domenica, si gioca le residue speranze di scudetto. Ma nell'ultima settimana si è parlato nuovamente solo di Torino-Inter, come se durante questo campionato non ci fossero stati altri episodi arbitrali gravi, anche contro i nerazzurri. Di questo clima e di altro, Fcinter1908 ha parlato con Paolo Bonolis, grande tifoso nerazzurro.

A suo giudizio la Juve è ancora in corsa per lo scudetto?

“Assolutamente sì, la Juve è ancora in corsa per lo scudetto”.

“Come mai del contatto Giroud-Sanchez contro il Milan non parla nessuno e tutti recriminano per Torino-Inter? E’ un cortocircuito molto strano”.

“All’Inter occorre un giocatore brevilineo, in grado di essere incisivo con lampi immediati. A me uno come Dybala non spiace”.