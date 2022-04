ESCLUSIVA Cammarata: “Inter, non è Dybala quello che manca. Barak perfetto per Inzaghi”

Parla a Fcinter1908 l'ex attaccante del Verona: "La squadra di Tudor è l'avversario peggiore in questo momento, non puoi sbagliare approccio"

Riguardo all’attualità sul fronte nerazzurro, la redazione di FcInter1908.it ha intervistato in esclusiva Fabrizio Cammarata, ex calciatore degli scaglieri (1994-1996 e 1998-2000).

Per quali ragioni l’Inter è calata in termini realizzativi?

“Sono momenti che, nel lasso di una stagione, ci stanno. La Juve lo ha avuto, per esempio, all’inizio. L’Inter è comunque in piena corsa per lo scudetto”.

“In questo momento, per l’Inter, è meglio Lautaro in quel ruolo. Vedrei meglio Dybala al Milan”.

“Io credo che, per come gioca Inzaghi, uno come Barak potrebbe essere l’ideale. E’ ormai pronto per il salto in una big a tutti gli effetti”.