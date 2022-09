ESCLUSIVA Cauet: “Inter, Inzaghi ora ha un dovere. Onana-Handa? La soluzione…”

"Sarà una partita difficile per l'Inter". Benoit Cauet, non ha dubbi. Il match di domani pomeriggio con il Torino non sarà di certo una passeggiata di salute per la squadra di Simone Inzaghi. Da doppio ex dell'incontro, ne ha parlato in esclusiva al microfono di Fcinter1908.it: "Il Torino è una squadra tosta, che incarna lo spirito di Juric. Non mollano mai e sporcano sempre le giocate degli avversari. Venderanno cara la pelle al Meazza. I nerazzurri hanno bisogno di cambiare rotta e rassicurare l'ambiente con una prestazione all'altezza, ma non troveranno di sicuro una squadra disposta a concedergli campo".