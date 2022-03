ESCLUSIVA Collovati: “Inter, guai a cedere Lautaro. Dybala? Mi faccio questa domanda”

Fulvio Collovati non vede più i nerazzurri come favoriti per lo scudetto: "Milan più pericoloso del Napoli. Serve andare oltre Dzeko"

Riguardo all’attualità in orbita nerazzurra, la redazione di FcInter1908.it ha intervistato in esclusiva Fulvio Collovati, ex calciatore del club meneghino.

L’Inter è ancora la favorita numero uno per lo scudetto come si prospettava a inizio stagione?

“L’Inter non è la favorita numero uno, ma è tra le favorite per la vittoria dello scudetto”.

In questo momento deve guardarsi maggiormente dal Milan o dal Napoli?

“A mio avviso il Milan sta molto bene. Credo che sia un’antagonista più temibile rispetto al Napoli”.

Prospettava un’Inter performante sin da subito, considerata anche l’eliminazione in Champions League?

“L’eliminazione dalla Champions non credo proprio che sia stata accolta favorevolmente in casa Inter. Le grandi squadra puntato a essere competitive sempre, su tutti i fronti…”.

A fine stagione prospetta una “rivoluzione”? Se sì in quale reparto?

“Non ci sono da fare rivoluzioni particolari. A mio avviso c’è da intervenire davanti…”.

Cedendo, magari, Lautaro al fine di monetizzare?

“Assolutamente no. Lautaro deve rappresentare il punto di riferimento per eccellenza del presente e del futuro. Piuttosto c’è da iniziare a guardare oltre Dzeko…”.

Pensando a chi, concretamente?

“Scamacca mi sembra un prospetto molto interessante”.

Come vedrebbe, ipoteticamente, Dybala in nerazzurro?

“Dybala lo vedrei bene ovunque. C’è solo un dilemma: vale la pena investire una grande quantità di denaro, per un calciatore in balia dei suoi problemi fisici? In ogni caso, la classe non si può discutere”.