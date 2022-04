ESCLUSIVA Cottarelli: “Dybala? Spero sia l’ultima contro! Lukaku? Non mi pare che…”

Carlo Cottarelli a Fcinter1908: "Fino a due mesi fa si facevano solo elogi, adesso si cerca il pelo nell’uovo. Ci vuole più equilibrio”

Redazione1908

Riguardo all’imminente Derby di Italia, la redazione di FcInter1908.it ha intervistato in esclusiva Carlo Cottarelli, consulente del Governo Draghi, nonché noto tifoso del club meneghino.

Domanda a bruciapelo: per quali ragioni l’Inter segna così poco?

“Io trovo le critiche all’Inter onestamente esagerate… Fino a due mesi fa si facevano solo elogi, adesso si cerca il pelo nell’uovo. Ci vuole più equilibrio”.

I nerazzurri hanno oggettivamente problemi realizzativi rispetto alla scorsa stagione, in rapporto al periodo attuale…

“Può succedere. Segnalo anche che l’Inter è uscita degnamente in Champions contro una delle squadre più forti in Europa. Secondo me, la stagione è positiva”.

All’Inter manca Lukaku?

“No, anche perché non mi sembra che Lukaku stia facendo così bene al Chelsea, infatti tutti gli interisti se ne erano dimenticati… I nerazzurri sono competitivi anche con Dzeko e Lautaro”.

C’è, tuttavia, il rischio che i nerazzurri siano eccessivamente dipendenti da alcuni giocatori?

“Ci si riferisce a Brozovic… Non stiamo parlando dell’ultimo arrivato. E’ normale che, rispetto a altri, Brozovic sposti gli equilibri. In ogni caso, l’Inter ha disputato ottime partite anche senza Brozovic, a mio avviso”.

Che tipo di mercato estivo prospetta da parte dei nerazzurri?

“Ci sarà da centellinare le spese. Io tifo Inter, ma faccio i complimenti ai “cugini” del Milan per come operano: giovani italiani, possibilmente prodotti dal vivaio. Ti aggiudicheresti un grande divenire”.

In ottica scudetto teme maggiormente Milan o Napoli?

“Temo un po’ di più il Milan. Ma c’è da fare attenzione a tutte…”.

Juve compresa?

“Assolutamente sì. Può succedere ancora tutto”.

Che tipo di partita si aspetta stasera?

“Molto tosta per l’Inter. Non è mai facile giocare all’Allianz. Bisognerà dare il tutto per tutto, perché è – come dicevamo – un match point scudetto”.

Per l’Inter sarà l’ultima da “nemici” con Dybala?

“Speriamo! A me è sempre piaciuto! Un talento rarissimo da trovare. L’unico problema è la tenuta fisica. Ma per un calciatore come lui si può e deve fare un’eccezione…”.