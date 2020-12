ESCLUSIVA Ag Emerson: “Stima reciproca con Conte, non ho sentito l’Inter e credo che…”

L’Inter è alla ricerca di un laterale per la fascia sinistra. Perisic non ha convinto Conte e potrebbe partire a gennaio, così il club nerazzurro potrebbe andare nuovamente su Emerson Palmieri del Chelsea, il preferito del tecnico nerazzurro. FCINTER1908 ha intervistato in esclusiva Fernando Garcia, l’agente dell’esterno dei Blues:

“Via dal Chelsea a gennaio? Non credo. Non so se ci sarà la possibilità di tornare in Italia. Per ora con l’Inter non ci sono stati contatti. Emerson ha un buon rapporto con Lampard. Gode della stima di Conte? La stima è reciproca”.