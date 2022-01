ESCLUSIVA Fanna: “Inter, Dzeko mi ha stupito. Occhio al ricambio Juve. E Inzaghi…”

Parla l'ex di entrambe le squadre: "Ho visto la partita contro la Lazio: fisicamente l’Inter è una squadra in salute”

Inter e Juventus si contendono stasera il primo trofeo stagionale. In palio, a San Siro, c'è la Supercoppa italiana. Fcinter1908, in occasione del derby d'Italia, ha parlato in esclusiva con Pierino Fanna, ex calciatore tanto nerazzurro (1985-1989), quanto bianconero (1977-1982).