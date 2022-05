ESCLUSIVA Ferri: “Juve cinica, Inter gioca meglio. Dybala ultima da nemico? Ha…”

“Non sarà una partita come tutte le altre, c’è poco da dire. Per l’Inter la Coppa Italia è importantissima”

Riguardo all’attualità in orbita nerazzurra e all’imminente finale di Coppa Italia contro la Juventus, la redazione di FcInter1908.it ha intervistato in esclusiva Riccardo Ferri, storico ex calciatore del club meneghino (1981-1994).