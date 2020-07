ESCLUSIVA Fontolan: “Eriksen? Conte non è impazzito. Bergkamp? Lo menavano e lui…”

L’Inter di Antonio Conte si prepara per la trasferta di Ferrara, dove affronterà la Spal fanalino di coda: un’occasione importante per rimanere al secondo posto in classifica e per accorciare il divario dalla Juventus, fermata sul pari dal Sassuolo. A tal proposito Fcinter1908 ha contattato Davide Fontolan, sei stagioni in nerazzurro tra il 1990 e il 1996.

L’Inter di Antonio Conte, nonostante le tante defezioni e le critiche ricevute di recente, si trova al secondo posto in classifica e, in caso di successo sulla Spal, si ritroverebbe a 6 punti dalla Juventus.

L’Inter sta facendo una buona stagione. È ovvio che tutti pensavano “arriva Conte, vinciamo lo Scudetto”: il problema è che la squadra più forte è sempre la Juventus, per qualità della rosa ha due squadre. Anche in questo periodo, dove tutti sono in difficoltà fisicamente, loro possono mettere in campo giocatori importantissimi, cosa che l’Inter e le altre squadre non possono fare. Basta vedere con il Sassuolo, quando è entrata gente come Douglas Costa e Dybala… Questo è un campionato falsato, ci sono risultato che in situazioni normali non sarebbero mai successi, e forse sarebbe già finito: le squadre non sono più le stesse, fra problemi di infortuni e di gestione delle forze. Anche la Juventus ha perso punti che normalmente non avrebbe mai perso.

Una delle principali critiche rivolte a Conte è quella di non saper sfruttare il talento di Eriksen: pensa che il danese sia incompatibile con le idee tattiche del tecnico nerazzurro?

Eriksen per me è un grande giocatore, è fortissimo, ma probabilmente a Conte serve uno che gli dia anche copertura, perchè altrimenti la squadra rimane sbilanciata in avanti. Quando giochi con tre difensori ti serve equilibrio, altrimenti prendi gol, ed è quello che sta succedendo. Ho visto Eriksen nelle ultime partite: ha fatto bene in fase offensiva, non mi è dispiaciuto, il problema è che dietro hai bisogno di gente “alla Gattuso” che rubano palla e recuperano, gente che l’Inter in questo momento non ha. Non penso che Conte sia impazzito e reputi Eriksen un giocatore non all’altezza, è che in questo momento la squadra è fisicamente in difficoltà.

Nelle ultime settimane sono emersi paragoni con un altro talento purissimo che all’Inter non è riuscito ad esprimersi al meglio: Dennis Bergkamp. Vede delle similitudini tra i due?

Reputo Bergkamp uno dei calciatori più forti con cui ho avuto il piacere di giocare, ma si sa, il campionato italiano è diverso dagli altri. Bergkamp ha fatto benissimo all’Inter quando si giocava in Coppa UEFA, ce l’ha fatta vincere lui, ma in campionato faceva fatica, anche perchè lo “pestavano” e i difensori avversari avevano capito che bastava menarlo qualche volta e lui spariva. Eriksen, in quel poco che ha giocato, mi sembra un giocatore diverso, oltre al ruolo. Bergkamp è superiore.

A proposito di Bergkamp, con lui vinse la Coppa Uefa nel ’94: pensa che l’Inter possa dire la sua in una Europa League “anomala” come quella di quest’anno?

Le coppe, sia la Champions League che l’Europa League, possono essere vinte da chiunque, quest’anno non è la squadra più forte che vince, ma chi arriva al momento importante nelle condizioni migliori. L’Inter può far bene, ma dovrà essere in condizione nel momento giusto: se sbagli una partita sei fuori.