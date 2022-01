ESCLUSIVA Jacobelli: “Gosens super colpo, Inter può superare il Liverpool. E Inzaghi…”

Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, ha commentato così le mosse dell'Inter: "Preso uno dei più forti esterni sinistri in circolazione"

Redazione1908

In merito al passaggio di Robin Gosens in nerazzurro, e alla situazione dell'Inter in generale, la redazione di FcInter1908.it ha intervistato in esclusiva Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport.

Come commenta l’acquisto di Gosens da parte dell’Inter?

“Acquisto azzeccatissimo, un colpo degno della nomea di Marotta. Stiamo parlando di un calciatore che, negli anni di Bergamo, ha attirato i riflettori su di sé. A livello nazionale e internazionale”.

Intravede correlazioni anche con Perisic, ormai prossimo alla scadenza?

“Assolutamente sì. Gosens è innanzitutto un colpo per il presente, ma anche per il futuro, in vista del dopo Perisic”.

Come lo definisce nello scacchiere tattico di Inzaghi?

“Inzaghi ha a disposizione un esterno duttile, efficace anche dal punto di vista realizzativo. Non a caso è stato l’esterno più prolifico dal punto di vista realizzativo di tutto il campionato”.

E’ rimasto stupito dalla rapidità con cui si è conclusa la trattativa?

“Assolutamente no, Inter e Atalanta sono in buonissimi rapporti. Fanno affari da tempo. Basti pensare a Bastoni, oppure – andando ancora indietro – a Gagliardini”.

L’Atalanta risulta in qualche modo indebolita?

“No, a mio parere nemmeno più di tanto. Gasperini può contare su Pezzella, Hateboer e Maehle. E poi ha inciso notevolmente la volontà di Gosens di sposare la causa nerazzurra”.

Si rafforza di più la Juve con Vlahovic o l’Inter con Gosens?

“Sono due acquisti completamente differenti. La Juve ha effettuato un colpo obbligato: comprare un centravanti era d’obbligo. I bianconeri hanno segnato appena 34 gol in campionato. L’Inter si è perfezionata, guardando soprattutto al futuro, prendendo uno dei più forti esterni sinistri in circolazione a un ottimo prezzo”.

L’Inter ha chance anche in Champions?

“Assolutamente sì, l’Inter ha tutte le carte in regola per poter superare il Liverpool. Grandi meriti vanno dati a Simone Inzaghi: con lui l’Inter è più forte e corale. La sua più grande bravura è stata l’aver utilizzato e valorizzato praticamente ogni singolo calciatore. I nerazzurri sono nettamente i favoriti per scudetto e Coppa Italia”.

In tal senso sarà decisivo il derby contro il Milan post sosta?

“Altamente probabile. Proprio come l’anno scorso, più o meno nello stesso periodo”.