ESCLUSIVA Klinsmann: “Inter, c’è tempo per recuperare. Lukaku fondamentale, Gosens farà bene”

Jurgen Klinsmann, ex calciatore dell'Inter, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Andrea Della Sala, inviato di FcInter1908 al Festival dello Sport di Trento. Queste le sue parole sul momento nerazzurro: "Da fuori è sempre difficilissimo avere un'opinione: sei sempre tifoso e speri che le cose vadano bene. Questo momento è un po' difficile, ci sono state alcune partite negative ma non abbiamo perso niente: nell'inizio della stagione ci sono tante partite, in Champions non è successo niente finora, perdere col Bayern non è una vergogna. In campionato mancano un paio di punti ma si può correggere: dobbiamo essere positivi e le cose cambieranno".