ESCLUSIVA Labate: “Sanchez caviale. Gosens? Anche Maicon arrivò infortunato. Dybala…”

Tommaso Labate, giornalista e saggista di fede nerazzurra, si prepara a Inter-Liverpool con Fcinter1908: "Mai dire mai"

Redazione1908

Riguardo all’imminente match tra Inter e Liverpool, la redazione di FcInter1908.it ha intervistato in esclusiva Tommaso Labate, giornalista e saggista di fede nerazzurra.

Nel suo libro “Interista Social Club” ha fornito una curiosa definizione del “mercoledì di Coppa”. Inter-Liverpool combacia?

“Assolutamente sì, Inter-Liverpool rappresenta il vero e proprio mercoledì di coppa. C’è grande attesa. Sicuramente, sulla carta, il Liverpool è un’avversaria più tosta rispetto al primo sorteggio contro l’Ajax, ma mai dire mai”.

Sarà assente Barella. Quanto inciderà sui due match?

“E’ sicuramente meglio averlo a disposizione rispetto che non averlo. Però credo che, al suo posto, giochi Vidal. Non è di certo l’ultimo arrivato!”.

E’ deluso dal rendimento di Lautaro? Si aspettava più gol?

“No, è già successo in passato. La storia di Lautaro è questa. In principio era addirittura il vice del vice di Icardi. A mio parere è una garanzia: può cambiare la partita da un momento all’altro”.

I gol, tuttavia, li segna Dzeko…

“Dzeko è un professionista serio e ha l’esperienza per poter resistere psicologicamente ai momenti di difficoltà, quando il gol non arriva”.

Intanto c’è Sanchez in panchina che scalpita…

“Sanchez è difficile da criticare tecnicamente. Però avrei una metafora curiosa per definirlo…”.

Prego.

“Potremmo definirlo come il caviale del calcio. Il caviale è un piatto prelibato, ma non puoi cibartene tutti i giorni”.

Perisic è ancora determinante per l’Inter?

“Sì, conta molto per noi. Non ho idea di come andrà a finire il discorso rinnovo, ma nelle ultime due stagioni abbiamo visto un giocatore completamente diverso rispetto al passato”.

Gosens potrebbe scalzarlo nelle gerarchie?

“Gosens è un colpo straordinario, potremmo paragonarlo a una sorta di casa da ristrutturare. Mi ricorda molto Maxwell e Maicon: li prendemmo infortunati, il resto è storia”.

Nota eccessive difficoltà difensive nelle recenti uscite dell’Inter? De Vrij potrebbe risultare condizionato dallo stallo legato al rinnovo?

“Assolutamente no, De Vrij è un professionista serio, non si può nemmeno ipotizzare. Quanto alla difesa: ultimamente è stata impegnata molto. Contro il Liverpool sarà un banco di prova importante: vedremo come ce la caveremo contro campioni come Salah, Firmino e Manè”.

Come vedrebbe, in prospettiva, Dybala all’Inter?

“Se si presentasse ad Appiano, voglioso di vestire la maglia nerazzurra, io un contratto glielo farei subito. Ho però una perplessità…”.

Quale?

“Forse, per come gioca attualmente l’Inter, c’è più necessità di un vice-Dzeko. Uno Scamacca, per esempio”.

Chi si contenderà lo scudetto da qui fino alla fine?

“Non lo so. Vivo alla giornata e non mi sbilancio nel fare pronostici. E’ così tutto aperto che è davvero difficile venirne a capo adesso, a febbraio”.