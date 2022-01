ESCLUSIVA Maccarone: “Inter, Inzaghi ha un grande merito. Liverpool non impossibile”

Inter-Empoli, FcInter1908.it ha intervistato in esclusiva Massimo Maccarone, attaccante dei toscani tra il 2000 e il 2002

In merito all’imminente sfida di Coppa Italia tra Inter e Empoli, la redazione di FcInter1908.it ha intervistato in esclusiva Massimo Maccarone, attaccante dei toscani tra il 2000 e il 2002 e, nuovamente, tra il 2012 e il 2017.

“Che l’Empoli è in una posizione molto tranquilla in campionato. Possono aver preparato, quindi, la partita in maniera meticolosa, come mister Andreazzoli sa fare”.