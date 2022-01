ESCLUSIVA Mandorlini: “Inter dominante e libera. Atalanta? Sfida scudetto. Bonucci…”

L'Inter, dopo la vittoria in Supercoppa, si rituffa nel campionato. L'ex nerazzurro Andrea Mandorlini ne parla con Fcinter1908

L'Inter, dopo la vittoria in Supercoppa, si rituffa nel campionato. E la sfida è subito da brividi, domenica c'è la lanciatissima Atalanta di Gasperini. Per l'occasione, Fcinter1908 ha intervistato in esclusiva Andrea Mandorlini, ex calciatore tanto nerazzurro (1984-1991), quanto bergamasco (1980-1981).