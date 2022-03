ESCLUSIVA Mudingayi: “Inter, apri un ciclo con Inzaghi, è top. E fai di tutto per Dybala”

L'ex nerazzurro difende l'Inter: "Un pari non vuol dire calo. L'Inter ha vinto 5-0 con la Salernitana ed è uscita a testa alta da Anfield"

Riguardo all’attualità in orbita nerazzurra, la redazione di FcInter1908.it ha intervistato in esclusiva Gabriel Mudingayi, ex centrocampista del club meneghino.

“Secondo me sono la squadra più attrezzata per vincerlo, poi – fare previsioni – è sempre complicato”.

“Io non sono d’accordo nel parlare di calo. L’Inter ha vinto 5-0 contro la Salernitana ed è uscita a testa alta da Anfield, contro una delle squadre più forti in Europa. Non è un pareggio a cambiare le carte in tavola. Tra l’altro il Toro è una delle squadre più in forma del campionato”.