ESCLUSIVA Muraro: “Dybala fuoriclasse, Inter provaci! Vedo mix Inzaghi-Conte”

Carlo Muraro esalta l'Inter: "Vincere al 120' ti fa godere il doppio". E consiglia Marotta: "Dybala lo prenderei sempre"

Riguardo alla vittoria della Supercoppa Italiana e al prosieguo della stagione nerazzurra, la redazione di FcInter1908.it ha intervistato in esclusiva Carlo Muraro, storico ex calciatore meneghino.

A freddo: qual è la sua reazione rispetto alla vittoria dell’Inter in Supercoppa?

“Innanzitutto ha deciso di puntare su una prima punta forte tecnicamente, con caratteristiche diverse rispetto a Lukaku. E poi, con Inzaghi, i centrocampisti accompagnano di più l’azione a livello offensivo. Proprio come era alla Lazio”.

“In questo momento sta meglio di Lautaro, mi sembra evidente. Ma è Inzaghi a vederli tutti i giorni e decidere. Certo: avere uno come Sanchez in panchina ti offre una riserva di lusso non indifferente!”.