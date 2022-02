ESCLUSIVA Orsi: “Handanovic? Con Onana se la gioca. Ma quale crisi, ho visto Inter e…”

Parla l'ex portiere: "Handanovic non è più lo stesso di quando era arrivato all’Inter ma resta un portiere più che affidabile"

Riguardo all’attualità in orbita nerazzurra, la redazione di FcInter1909.it ha intervistato in esclusiva Fernando Orsi, ex portiere del club meneghino.

Come si spiega il periodo negativo dell’Inter?

“Non lo definirei profondamente negativo. Non dimentichiamoci che l’Inter ha recentemente raggiunto la semifinale di Coppa Italia, battendo la Roma. Non parlerei di crisi”.

Il Sassuolo rappresentava un possibile primo “match point” per tentare di staccare le rivali...

“Infatti l’Inter ha avuto occasioni importanti, è stato molto bravo Consigli. A me l’Inter sembra una squadra viva: le sue occasioni, in tutte le partite, le ha. Anche nel derby contro il Milan i nerazzurri hanno fallito tante, troppe occasioni da gol…”.

Conosce perfettamente Simone Inzaghi: lo nota diverso?

“No, Simone è sempre lo stesso. Quando non arrivano le vittorie è sempre colpa di tutti, non solo dell’allenatore. Non vedo cedimenti da parte sua”.

Cosa ne pensa del momento di Handanovic?

“Non è più lo stesso di dieci anni fa, perché il tempo passa per tutti. Ma resta comunque un punto fermo: non si può metterlo in discussione”.

E’ favorevole al suo rinnovo?

“Certo che sì”.

Nonostante il dualismo con Onana?

“Credo che si contenderanno il posto da titolare. Per quanto, come ho detto prima, Handanovic non sia più lo stesso di quando era arrivato all’Inter, resta un portiere più che affidabile”.

Come si spiega gli eccessivi errori sotto-porta di Lautaro?

“Me li spiego in un unico modo: quando tornerà a segnare finirà qualsiasi tormentone e si parlerà di un Lautaro ritrovato, come nella scorsa stagione”.

L’Inter ha chance qualificazione contro il Liverpool?

“Dopo aver visto la partita di andata non si può non sostenere che sia tutto aperto… L’Inter ha giocato benissimo”.

All’Inter potrebbe servire un prospetto come Dybala?

“Uno come Dybala servirebbe a tutte le squadre, non solo all’Inter”.