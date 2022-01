ESCLUSIVA Padovan: “Dybala? Inter farebbe doppio colpo. Tra Inzaghi e Conte…”

Giancarlo Padovan commenta a Fcinter1908 la situazione nerazzurra: "Marotta all'Inter sta compiendo un capolavoro"

Riguardo all’attualità in orbita nerazzurra, la redazione di FcInter1908.it ha intervistato in esclusiva Giancarlo Padovan, giornalista.

“Sofferta, ma i campionati passano dai momenti come questi. A volte quello che conta è vincere e basta. Non è stata una vittoria semplice da parte dei nerazzurri. Tre punti importantissimi”.

“No, perché è un attaccante di livello internazionale. Può non toccare palla per tutta la partita per poi decidere il match. Come è accaduto con il Venezia”.

"L’Inter di Simone Inzaghi è diversa da quella di Conte per il fatto che sviluppa maggiormente il gioco per via laterale e cerca meno Dzeko, mentre Lukaku, per Conte, era il primo riferimento. Inoltre, pur mettendo tanto campo dietro la linea dei difensori, Simone attacca di più la profondità ed esercita in modo esemplare la ripartenza. Infine c’è una gestione meno ossessiva e più distesa della partita e delle eventuali difficoltà”.