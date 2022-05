ESCLUSIVA Paolillo: “Suning non può andare avanti, nuova proprietà unica via”

L'ex dirigente dell'Inter, intervistato in esclusiva da FCINTER1908, ha fatto un bilancio sulla stagione appena finita e sulla situazione del club

"No, non sono assolutamente soddisfatto. Contento per la vittoria della Coppa Italia, ma scontento per il campionato. Lo ha perso l'Inter, non ha gestito il vantaggio che aveva. Si poteva fare molto di più, dalle scelte tattiche dei cambi nel derby, dove abbiamo buttato via una partita alle partite successive. Bologna è stata la ciliegina sulla torta per i nostri avversari".