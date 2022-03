ESCLUSIVA Perinetti: “Dybala-Inter? Normale ci sia interesse reciproco. E con Lautaro…”

FcInter1908 ha intervistato in esclusiva Giorgio Perinetti, direttore sportivo del Palermo ai tempi in cui vi militava Paulo Dybala

“Uno come Dybala fa gola a tutti i top club, non solo all’Inter. Se reale, mi sembra un interesse assolutamente normale”.

“Dybala è un professionista e la Juventus è una società lungimirante. In caso prendessero strade diverse, sarebbe normale se il giocatore prendesse in considerazione tutte le migliori offerte possibili. L’Inter non è proprio l’ultima arrivata: è uno dei più importanti club in Italia e in Europa…”.