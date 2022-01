ESCLUSIVA Pinardi: “In Italia nessuno come Brozovic. Muriel? Persino Skriniar può…”

Riguardo all’imminente Atalanta-Inter, la redazione di FcInter1908.it ha intervistato in esclusiva Alex Pinardi, ex bergamasco

Riguardo all’imminente Atalanta-Inter, la redazione di FcInter1908.it ha intervistato in esclusiva Alex Pinardi, ex calciatore dei bergamaschi (1998-2004). La squadra di Gasperini cercherà di fermare la corsa dei ragazzi di Simone Inzaghi, euforici dopo la vittoria in Supercoppa

“Simile a quella dell’andata. Ricordo che a Milano i nerazzurri non vinsero praticamente per il rotto della cuffia”

“Se l’Atalanta non snatura le sue caratteristiche può fare male all’Inter per davvero. I bergamaschi devono venire a prendere alti i nerazzurri, aggredendoli uomo contro uomo”.

“L’Inter, per vincere in maniera netta e convincente, dovrà fare una partita simile a quella che ha fatto qualche settimana fa la Roma di Mourinho a Bergamo”.

“A mio avviso Muriel. Se il colombiano è in condizione è devastante. Skriniar è un grande difensore, ma sul breve potrebbe andare in difficoltà contro di lui”.

“A mio avviso Brozovic. In Italia non c’è nessun centrocampista incisivo in entrambe le fasi come lui”.