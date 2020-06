ESCLUSIVA Radaelli: “Lautaro senza limiti, così l’ho scoperto. Se andasse al Barcellona…”

Il futuro di Lautaro Martinez è sempre più in dubbio. Il Barcellona è sempre più in pressing e dalla Spagna sono certi che l’argentino lascerà l’Inter e vestirà la maglia blaugrana. FCINTER1908 ha intervistato in esclusiva Fabio Radaelli, lo scopritore del Toro Martinez:

Sei stato quello che ha creduto prima di tutti in Lautaro. Cosa hai visto in lui? Pensavi potesse avere questo tipo di carriera?

“Nonostante il breve tempo in cui ho dovuto vederlo alla prova perché i tempi erano pressanti, mi è sembrato che le azioni di gioco dicessero che sapeva usare bene entrambe le gambe. Buone azioni che mi hanno permesso, in base all’esperienza che si ha, di capire di essere in presenza di un attaccante importante. Sarei un bugiardo a dire che mi sarei aspettato questa carriera, c’erano aspettative, ho sempre fatto il suo nome quando mi chiedevano su chi puntare per il futuro, ma in questa carriera di ostacoli lui ha saltato tutto quello che gli veniva addosso. Oggi sembra davvero che il suo talento non abbia limiti”



Si parla tanto del suo passaggio al Barcellona. Che idea ti sei fatto? Cosa gli consiglieresti di fare?

“Sono situazione che deve valutare con il suo agente, la parte che mi interessa di lui è quella umana. Mi interessa che vada o che rimanga nel luogo dove si sente più felice perché è un ragazzo di buona famiglia, molto professionale. Uno si affeziona a lui. Sono decisioni molto personali, la cosa chiara è che dove giocherà deve venire fuori la qualità del professionista che è”.

All’Inter è arrivato Lukaku, con lui ha dimostrato di avere una grande intesa. Al Barcellona troverebbe Messi. Se Messi chiama è possibile dirgli di no?

“Dipende tanto da quello che vuole lui. Uno può dire sia di sì che di no in base a quello che desidera. È chiaro che questo interesse è stato manifestato. È una decisione molto personale. Qualsiasi cosa io dica può essere male interpretata. Quello che decide lui sta bene”.

All’Inter sarebbe titolare e al centro del progetto. Tu conosci le sue qualità bene, pensi che sarebbe adatto al gioco del Barcellona? Troverebbe subito una maglia da titolare?

“Credo che abbia le qualità per poter giocare in qualsiasi club del mondo. E si migliora giocando con i migliori. Se dovesse avere la possibilità di giocare col migliore, in questo caso Messi, credo che migliorerebbe tutte le qualità che già possiede. Titolare? Penso di sì perché se il Barcellona sta facendo uno sforzo grande è perché ha intenzione di farlo giocare. È difficile prenderlo, ha una grande possibilità di dimostrare com’è come giocatore”.

Hai avuto modo di parlare con Lautaro ultimamente? Hai avuto l’impressione che abbia già preso una decisione?

“Non ho parlato con lui recentemente, ho rispettato questo periodo di incertezza. L’ho chiamato quando è iniziata la pandemia solamente per chiedergli come stava. Lo lascio tranquillo, sono solo un po’ ansioso per capire come andrà a finire questa storia: se rimarrà all’Inter o se andrà via. Ma sempre pensando al meglio per Lautaro”

Quale pensi sia la sua migliore qualità e in cosa deve ancora migliorare?

“La miglior qualità è che dentro l’area è un goleador incredibile. Se lo osservi ha fatto molti gol di prima e questo dimostra quanto sia opportunista e quanta qualità abbia. È sempre pronto per fare gol. Credo che il tempo migliorerà tutte le cose buone che ha. Con la maturità troverà molta più tranquillità, l’esperienza ti aiuta a risolvere le situazioni in campo meglio rispetto a quello che facevi da giovane. Più passa il tempo e più tutto quello che ha si potenzia”

In molti dicono che Lautaro ha giocato ancora poche partite con l’Inter e che deve ancora avere una consacrazione. Secondo te invece è già pronto per essere tra i più grandi d’Europa? Dove può arrivare?

“Con il movimento che sta facendo il Barcellona, è evidente che il club voglia tornare a primeggiare in Champions. La realtà è che dovesse andare in porto andrà in una squadra che vuole essere protagonista in tutte le competizioni e senza dubbio lui va a migliorare questa squadra. E potrà consacrarsi”

Sei un grande conoscitore di calcio. Se dovesse partire Lautaro, con chi consiglieresti all’Inter di sostituirlo? C’è qualcuno in Argentina?

“In caso che Lautaro partisse, Borrè del River mi sembra un ottimo attaccante senza avere le caratteristiche di Lautaro. E’ uno che gioca più in area. Poi credo che il livello Lautaro sia un livello da Seleccion ed è superiore a qualsiasi attaccante che giochi oggi nel calcio argentino”.