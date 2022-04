ESCLUSIVA Riotta: “Inter favorita? Ma quando mai! Dybala top, mi fido di Marotta”

Gianni Riotta in esclusiva a Fcinter1908: "I nerazzurri erano tutt’altro che favoriti; non scherziamo. Mercato? Decisivo summit di fine anno"

Redazione1908

In merito all’attualità in orbita nerazzurra, la redazione di FcInter1909.it ha intervistato in esclusiva Gianni Riotta, giornalista e saggista, tifoso del club meneghino.

L’Inter è tornata, a tutti gli effetti, la favorita numero uno per lo scudetto?

“Alt, fermi. Quando mai l’Inter è stata la favorita numero uno per lo scudetto? E' campione in carica ma – in un colpo solo – l’Inter ha perso Lukaku, Hakimi e Conte. Poi non dimentichiamoci del dramma psicologico legato alla perdita di Eriksen… I nerazzurri erano tutt’altro che favoriti; non scherziamo”.

Attualmente, chi è allora la favorita per lo scudetto?

“Secondo me il Napoli resta la favorita, malgrado il ko contro la Fiorentina. Poi c’è il Milan, che ha una compattezza di gruppo non indifferente”.

L’Inter non potrebbe inserirsi pertanto in alcun modo?

“Se l’Inter non sbaglia nulla può aspirare allo scudetto. Ma ripeto: non si parli di nerazzurri favoriti per il tricolore”.

Di quale prospetti potrebbe aver bisogno l’Inter in ottica prossima stagione?

“Io mi fido totalmente di Marotta. Lui sa che cosa serve dal mercato. Da tifoso, mi viene da dire che un calciatore come Dybala non può in nessun modo essere messo in discussione…”.

Farebbe fare un oggettivo upgrade all’Inter? La Juve lo ha “messo alla porta”, causa – soprattutto - gli ingenti infortuni…

“Ha una classe incredibile, migliorerebbe eccome l’Inter attuale… Però la palla ora passa a Marotta e Inzaghi: solo loro possono valutare se Dybala serve nell’effettivo all’Inter o meno”.

In quali altri reparti rafforzerebbe la squadra?

“Se parte De Vrij serve, per forza, un difensore centrale. Bremer sta facendo bene. Tutte le statistiche sono a suo favore. Ma rientra nei piani di Inzaghi? Io credo che sarà decisivo un eventuale summit di fine stagione con il tecnico nerazzurro e con Marotta per tirare le fila del tutto. Le nostre opinioni contano poco”.