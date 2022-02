ESCLUSIVA Scamacca-Frattesi, parla l’ex tecnico: “Perfetti per l’Inter e Inzaghi. Hanno fame!”

Parla Emiliano Leva, loro tecnico ai tempi delle giovanili: "Perfetti per Inzaghi, Frattesi segnerà sempre più. Scamacca una sentenza"

Redazione1908

Gianluca Scamacca e Davide Frattesi hanno indubbiamente lasciato il segno nella vittoria del Sassuolo a San Siro, contro l’Inter di Simone Inzaghi. In merito all’accostamento in nerazzurro dei due calciatori del club emiliano, la redazione di FcInter1908.it ha intervistato in esclusiva Emiliano Leva, loro tecnico ai tempi delle giovanili della Lazio.

Come giudica la prestazione di Scamacca e Frattesi contro l’Inter?

“Hanno disputato un’ottima partita. Gianluca ha poi trovato un altro dei gol dei suoi: ormai è una sentenza”.

Non ha esultato perché è già al corrente del fatto che l’Inter sarà il suo prossimo club?

“No, lo ha spiegato anche lui (ride ndr): non pensava fosse una rete regolare”.

Come lo vedrebbe in nerazzurro?

“Assolutamente bene. Sarebbe perfetto per il gioco dell’Inter, anche per come manda in porta gli attaccanti. Ma ci tengo a precisare una cosa…”.

Quale?

“Io credo che sia un attaccante versatile che potrebbe far bene in qualsiasi campionato, Italia o estero. Anche in altri campionati potrebbe fare la differenza”.

Era certo, ormai più di dieci anni fa, che avrebbe sfondato?

“Assolutamente sì. A fine allenamento si fermava sempre, senza che glielo chiedessi io, per calciare le punizioni. Voleva emergere e, oggi, è arrivato dove aspirava”.

Vi sentite ancora? Gli ha per caso parlato di un interesse dell’Inter?

“Non parliamo, ovviamente, di questi argomenti. Io lo vedo, comunque, molto affamato: ha voglia di migliorarsi ancora. E’ un buon segno. L’umiltà e la dedizione al lavoro sono due caratteristiche che gli sono rimaste”.

Frattesi invece?

“Ha tutto per diventare uno dei più forti centrocampisti italiani. Può ricoprire più ruoli a centrocampo e la duttilità è sicuramente un elemento che gioca a suo favore: i grandi allenatori cercano e vogliono calciatori che sappiano fare un po’ tutto”.

Sarebbe congeniale al gioco di Inzaghi?

"Eccome! A mio giudizio più andrà avanti in carriera, più aumenterà i gol che segnerà a stagione. Inzaghi è notoriamente un allenatore che predilige i centrocampisti che si inseriscono e vanno in gol”.

Sotto quali aspetti possono ancora migliorare?

“Entrambi devono continuare così, nel seguire Dionisi: ha idee chiarissime su quanto e dove impiegarli. Su di loro, inevitabilmente, ci sono tanti top club: non devono avvertire il peso della pressione. Ma, conoscendoli, non accadrà”.

Saranno prossimi pilastri della Nazionale?

“Secondo me in un futuro nemmeno troppo lontano. Mancini li starà già seguendo da molto tempo, da ben prima che emergessero con il Sassuolo”.