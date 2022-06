ESCLUSIVA Sosa: “Ma quale Conte, Lukaku segna se è felice. Satriano diventa un top”

L'ex attaccante nerazzurro commenta ai nostri microfoni il ritorno a Milano di Lukaku: "E occhio a Satriano"

Fabio Alampi

Il grande sogno di Romelu Lukaku è diventato realtà: l'attaccante belga, a meno di 12 mesi dal suo addio, tornerà ad indossare la maglia dell'Inter. Ruben Sosa, ex bomber nerazzurro, ha commentato in esclusiva ai microfoni di Fcinter1908 questa incredibile operazione di mercato.

Dopo una sola stagione al Chelsea, Romelu Lukaku giocherà nuovamente nell'Inter: cosa ne pensi?

Dico una cosa: Lukaku ha sbagliato ad andare via. Era il numero 9 dell'Inter, era il più forte. Se è tornato vuol dire che ha capito che l'Inter è la squadra migliore che c'è. Ogni tanto i giocatori pensano di andar via, di passare da una squadra all'altra. Credo che Lukaku abbia capito che l'Inter gli vuole bene, che i tifosi gli vogliono bene: è un giocatore che ha fatto molto bene e che tornerà a fare molto bene.

I tifosi ieri lo hanno acclamato con entusiasmo, nonostante l'addio della scorsa estate: credi che tornerà subito nel cuore del pubblico più intransigente?

Credo che Lukaku abbia non un debito nei confronti dei tifosi dell'Inter: ha già dimostrato di essere un bomber, segnerà sempre, però voglio che arrivi pronto già alle prime partite e che segni per i tifosi, che gli vogliono tanto bene. I tifosi dell'Inter sono diversi: quando dai tutto in campo, anche se le cose non vanno, ti sono sempre vicino. Poi se segni è meglio... È un pubblico particolare, ti fischia se non corri, poi se dai l'anima e sbagli un gol ti incoraggia. Sono tifosi che capiscono di calcio, questa è l'Inter.

Lukaku ha disputato due grandi stagioni all'Inter con Conte in panchina: pensi che potrà ripetersi anche con Inzaghi?

Lukaku fa gol dove gli pare, con chi gli pare, basta che si trova bene: quando è felice segna sempre. Non è stato felice al Chelsea, ma conosce bene i tifosi interisti, conosce bene l'Inter: farà gol da subito e continuerà a fare quello che ha fatto nei due anni a Milano.

All'Inter ritrova il suo amico Lautaro Martinez...

Credo che sia la coppia migliore: hanno tecnica, fanno gol, un attacco importante per far bene in campionato e non solo.

Infine una battuta su un ragazzo che conosci molto bene: Martin Satriano. Fa bene a scegliere un'esperienza in prestito in Italia, dopo aver fatto bene in Francia con il Brest?

Satriano deve giocare: è un ragazzo che deve ancora conoscere quello che è il calcio italiano. Credo che tra un anno o due sarà un grande calciatore. Deve trovare una squadra di Serie A, è arrivato al momento: non appena inizierà a giocare dimostrerà il suo valore. Per noi in Uruguay è un giocatore importantissimo anche in chiave Nazionale.