ESCLUSIVA Spinelli: “Scudetto? Inter o Napoli. Lautaro? Mi ricorda quando Lucarelli…”

L'ex presidente del Genoa teme i nerazzurri: "Genoani uomo in più, Blessin mi piace. Ma l'Inter ha sempre giocato bene anche quando ha perso"

Redazione1908

Riguardo all’imminente confronto tra il Genoa e i nerazzurri, la redazione di FcInter1908.it ha intervistato in esclusiva Aldo Spinelli, ex patron del Grifone.

Che tipo di partita si aspetta?

“Molto tosta per il Genoa. L’Inter non è reduce da risultati positivi, ma ha sempre giocato bene”.

Sotto quali aspetti i liguri potrebbero insidiare i nerazzurri?

“Blessin mi piace: si vede che è molto preparato. Sicuramente cercherà di difendersi bene. In più credo in Marassi: lo stadio dovrà essere il dodicesimo uomo in campo”.

Cambiaso è già un profilo “da Inter”?

“E’ un ottimo giocatore, così come Rovella. Ma calma: non mettiamo sempre troppe pressioni ai giovani”.

La convince Inzaghi?

“Molto. Secondo me – insieme a Allegri, Capello e Ancelotti – è il miglior allenatore italiano. Con la Lazio ha fatto cose incredibili. E poi guardate come gioca bene la sua Inter!”.

Ha gestito, da presidente, tanti attaccanti: come giudica il momento no di Lautaro?

“Lautaro mi ricorda il “mio” Lucarelli. C’erano periodi in cui non segnava mai, poi prendeva il via e chi lo fermava più?”.

A suo giudizio potrebbe patire l’assenza di Lukaku?

“Sì, secondo me sì, soffre proprio la sua assenza. Fossi nell’Inter lo riprenderei. Lautaro e Lukaku sono come i miei Lucarelli e Protti”.

E Dzeko?

“E’ molto forte, ma per me non è al livello di Lukaku: il belga è più uomo d’area”.

Chi si contenderà, a suo giudizio, lo scudetto?

“L’Inter sicuramente e poi il Napoli: i partenopei giocano bellissime partite!”.

Fosse nei nerazzurri punterebbe su Dybala?

“Dybala è un fuoriclasse! Io, fossi nella Juve, punterei in primis a non farmelo scappare. Mi ricorda Sivori per la classe. All’Inter, come in tutti i top club, farebbe benissimo!”.