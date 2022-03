ESCLUSIVA Valentini: “Mancini va protetto, resti! Scudetto, Inter più forte. Dybala…”

Parla l'ex dirigente della Figc: "Certi club dovrebbero esercitare meno influenze negative sui loro calciatori che vanno in Nazionale"

In merito alla debacle azzurra, la redazione di FcInter1908.it ha intervistato in esclusiva Antonello Valentini, per oltre trent’anni al seguito delle varie selezioni calcistiche nostrane.A quali ragioni adduce il fallimento della Nazionale?“Ancora una volta, non si è imparato dagli errori del passato”.Ossia?“Adesso vedo grande fermento nell’attribuire colpe a Mancini e a Gravina, quando la mancata qualificazione al Mondiale è un male per tutti. Club compresi”.Certi club hanno “gestito” eccessivamente alcuni loro calciatori, a discapito della Nazionale? “Certi club dovrebbero esercitare meno influenze negative sui loro calciatori che vanno in Nazionale. Non ho mai visto, in oltre trent’anni di Nazionale, un calciatore andarvici controvoglia. Alcuni club devono pensare meno ai loro interessi e più al bene della Nazionale, che è di tutti”.Mancini dovrebbe dimettersi?“No, nè lui nè Gravina devono fare passi indietro. C’è un progetto, sul lungo termine, da salvaguardare e si sta facendo un lavoro esemplare, cercando anche di cambiare pelle alla Nazionale”.