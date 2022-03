ESCLUSIVA Viviano: “Onana buono ma titolare sarà Handanovic. Dybala? A zero sempre!”

L'ex portiere nerazzurro avverte sulla Fiorentina: "Se faranno la stessa partita che ha fatto il Sassuolo possono vincere"

Redazione1908

In merito all’imminente Inter-Fiorentina, la redazione di FcInter1908.it ha intervistato in esclusiva Emiliano Viviano, ex portiere tanto nerazzurro, quanto viola.

Che tipo di match prospetta?

“Molto più aperto rispetto a quanto si possa pensare. L’Inter vista contro il Torino non mi è sembrata molto in salute. Dall’altra parte c’è una Fiorentina molto tonica. Spero in un bello spettacolo. Sarà presente a San Siro per godermelo”.

Sotto quali aspetti i viola potrebbero insidiare i nerazzurri?

“La Fiorentina è una squadra che fa molta intensità, è difficile da affrontare per chiunque. Tra l’altro non avrà la pressione di affrontare i campioni di Italia: stiamo parlando di un club che, rispetto alla scorsa stagione, ha già totalizzato circa una ventina di punti in più. La Fiorentina deve guardare a un modello… ”.

A quale?

“Deve provare a fare lo stesso tipo di partita che ha fatto un mese fa a San Siro il Sassuolo. Così può uscirne vincitrice”.

I viola si sono indeboliti senza Vlahovic?

“Vlahovic è fenomenale, però i dati dicono che – da quando non è più alla Fiorentina – la media punti non è affatto diminuita. Detto questo, uno come Vlahovic serve sempre”.

Come giudica, sin qui, la stagione di Handanovic?

“Samir è uno dei migliori portieri in assoluto, ma è un classe 1984. E’ lecito che un top club come l’Inter pensi anche al futuro…”.

Onana lo scalzerà nell’immediato?

“Non credo. Penso che Handanovic partirà titolare. Con Onana, l’Inter si è – in ogni caso – assicurata un ottimo portiere per il futuro”.

L’Inter è la favorita numero uno nella corsa scudetto?

“Io credo che, al momento, il Milan sia primo con merito. Poi non darei per scontato nulla. Anche la Juve sta viaggiando e potrebbe rientrare. Tutto è ancora aperto”.

Cosa prospetta in ottica mercato?

“Non vorrei essere nei panni di Piero (Ausilio ndr) perché c’è un grande lavoro da fare. L’Inter deve ringiovanire la rosa…”.

Come vedrebbe in nerazzurro Scamacca e/o Frattesi?

“L’Inter deve guardare proprio a questo tipo di profili, giovani e italiani”.

Dybala a zero potrebbe costituire un’occasione irrinunciabile?

“A zero, uno così, lo prendi sempre. Converrebbe eccome”.