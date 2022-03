ESCLUSIVA C.Zanetti: “Scudetto, ora Milan favorito. Dybala? Pensiero concreto Inter”

L'ex nerazzurro non vede un'Inter in crisi: "La rosa è lunga e competitiva, prima del Torino c'era stata la goleada alla Salernitana"

Riguardo all’attualità in orbita nerazzurra, la redazione di FcInter1908.it ha intervistato in esclusiva Cristiano Zanetti, ex calciatore del club meneghino.