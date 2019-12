ESPN – Un episodio avvicinerebbe Vidal all’Inter. I compagni hanno cercato di calmarlo quando…

Un episodio raccontato dalla ESPN potrebbe avvicinare Arturo Vidal all’Inter. Il centrocampista cileno ha lasciato piuttosto contrariato l’allenamento di ieri quando Ernesto Valverde gli ha comunicato che non sarebbe partito titolare nel Clasico. “Diversi giocatori hanno cercato di confortare Vidal, ma non sono riusciti a calmarlo. L’Inter, allenata da Antonio Conte, che aveva già lavorato con Vidal alla Juventus, è ammiratrice di lunga data del giocatore. Hanno tenuto colloqui informali con il Barça la scorsa settimana in occasione della gara di Champions. La posizione del club blaugrana è chiara: Vidal andrà via solo davanti a una importante offerta economica“, spiega ESPN. “La situazione potrebbe cambiare leggermente, tuttavia, se Vidal spingesse per un andare via“. Da quando il cileno ha dichiarato di sentirsi “triste perché gioco poco”, è partito una sola volta da titolare, proprio contro l’Inter. L’esclusione dall’undici titolare in occasione della gara contro il Real Madrid, potrebbe quindi spingere il cileno a chiedere la cessione e l’Inter osserva con attenzione.

