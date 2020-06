Pedullà: “Esposito cambia agente. Per il rinnovo non c’è accordo con l’Inter, ma…”

Alfredo Pedullà, su Sportitalia, spiega che la trattativa per il rinnovo di Esposito con l’Inter al momento non si è chiusa. C’è ancora distanza tra le parti: una richiesta di un mln, a fronte di un’offerta più bassa di 200-300 mila euro. L’esperto di mercato di SI, sottolinea anche che il giocatore nerazzurro, che potrebbe firmare il suo nuovo contratto al compimento dei 18 anni, avrebbe intenzione di chiudere il suo rapporto lavorativo con Carpeggiani. È l’agente che lo ha rappresentato finora. Si sposterebbe, al 90%, nella scuderia di Pastorello. Il procuratore è vicino a Conte, difende gli interessi di Lukaku e anche quelli di Candreva. Chiarita questa situazione si passerà al rinnovo, poi il club deciderà il da farsi sul suo futuro. È una situazione un po’ bloccata, in passato il giocatore aveva detto no al Psg in passato proprio per rimanere all’Inter.

(Fonte: SI)