Esposito: “Rifiuto di entrare? Non è vero, ora spiego io. Rivoglio l’Inter ma stavolta…”

L'attaccante di scuola nerazzurra si racconta, tra l'infanzia, il percorso calcistico e gli obiettivi per il futuro

Fabio Alampi

L'infanzia, il percorso calcistico che lo ha portato fino all'Inter, l'arrivo a Basilea e gli obiettivi per il futuro: Sebastiano Esposito si è raccontato in un'intervista a tutto tondo concessa al quotidiano svizzero BaZ.

Chi è Sebastiano Esposito?

"Sebastiano è un ragazzo simpatico e solare che spesso fa battute e qualche volta delle sciocchezze. Esposito è un calciatore del Basilea e di proprietà dell'Inter, con cui ha giocato 15 partite da quando aveva 17 anni. Quindi è un calciatore per il quale le cose all'inizio sono andate in salita, ma anche uno che sa com'è quando le cose improvvisamente peggiorano".

È anche una persona che inizia il nuovo anno con buoni propositi?

"Sì, assolutamente".

Quali sono quelli per il 2022?

"Voglio fare del mio meglio per assicurarmi che il Basilea sia al primo posto alla fine della stagione. Soprattutto, voglio riabilitarmi per le cose successe alla fine dell'anno scorso. So di aver commesso degli errori, anche se penso che alcune reazioni siano state troppo dure o addirittura sbagliate".

Quali reazioni sono state sbagliate?

"La storia del mio rifiuto di entrare dalla panchina contro il Qarabag all'inizio di dicembre non è andata come raccontato dai media. E ho scoperto che alcuni media stanno oltrepassando il limite. Se usi il mio background come motivo, allora indirettamente vanno in un'area molto personale, non riguarda solo me, ma anche la mia famiglia, i miei genitori come miei educatori. Qualcosa del genere va troppo oltre. Puoi criticare un giovane, ma quando lo metti alla gogna in quel modo a causa di un errore, vuoi distruggerlo. Sto combattendo, non permetterò che accada".

Cosa è stato travisato quando la sostituzione è stata rifiutata?

"Non è successo che l'allenatore mi ha chiamato per entrare e io gli ho fatto un cenno con la mano rifiutandomi. E non è vero che ho un problema se non gioco dall'inizio".

Com'è andata allora?

"Sono andato a riscaldarmi per una sostituzione. Ma quando la partita era già 3-0 e mancavano solo cinque o sei minuti, non ho visto più il senso di continuare a riscaldarmi e mi sono seduto di nuovo in panchina. Il segnale che ho dato non era buono, ovviamente. Ma mi sono anche scusato per questo quella stessa notte dopo la partita".

Con chi?

"Prima con l'allenatore, il giorno dopo davanti a tutta la squadra".

Quello che seguì fu una partita da spettatore a Ginevra. Poi hai ricevuto un cartellino giallo durante il riscaldamento contro lo Young Boys prima ancora di entrare...

"Alt! Di certo non mi sono meritato quel giallo. Ma l'arbitro probabilmente ha letto il giornale e ha pensato che fossi un cattivo ragazzo che aveva bisogno di essere educato (ride)".

Ok. Ma il cartellino rosso contro il Grasshoppers è stato un altro errore.

"Un calciatore professionista deve avere un controllo migliore su se stesso. Ma ero in una fase difficile e sono stato provocato. Demhasaj è stato quello che per primo ha messo la sua fronte contro la mia prima che io ci sbattessi contro. E perché Pusic sia stato coinvolto dopo, prima spingendomi via con le mani e poi prendendomi la gola, non lo capisco ancora oggi".

Quanti cartellini avrebbero dovuto esserci in quella circostanza?

"Se mi mandi fuori, allora anche Pusic deve uscire dal campo. Mi ha aggredito subito, prima di tutto. Ma non ha ricevuto nemmeno un cartellino! La cosa con Demhasaj e il testa a testa non è stato niente di speciale, non avrebbe meritato niente di più del giallo. Potrebbe anche essere corretto dare a tutti e tre i giocatori un cartellino giallo. In Italia sarebbe stato così e basta, andiamo avanti! In Serie A una partita di calcio è più emotivamente carica, più nervosa che in Svizzera".

Hai detto che ti trovavi in un momento difficile contro il Grasshoppers. Pensi che ti saresti controllato meglio se non fosse stato per il rifiuto di entrare in campo di qualche giorno prima?

"Presumo di sì, ma non lo so. Ma non era solo questo, molte cose si sono unite. C'erano anche i tre mesi in cui ero stato infortunato. Mi ha abbattuto il fatto di non essere in grado di giocare e di aiutare la squadra. E poi c'è stato il gol annullato contro il Grasshoppers, poco prima della rissa. Certamente non ha nemmeno aiutato il mio equilibrio emotivo. Ho sentito un nervosismo insolito, non ero calmo come al solito".

Quante volte nella tua carriera sei stato espulso?

"Mai".

Che lezioni hai tratto da questi eventi?

"Ho capito che devo lavorare su me stesso. In campo, in palestra e non solo: ora lavoro con un mental trainer".

Di tua iniziativa o perché il Basilea ha voluto così?

"Lo faccio solo perché voglio. Ho capito che devo migliorare mentalmente".

Quanto spesso vi incontrate?

"Una volta a settimana. Il mental trainer viene da Lugano e arriva a Basilea".

E ti sta aiutando?

"Non posso dirlo ora, abbiamo avuto solo due incontri finora. Ma le mie impressioni finora sono molto positive. Ho già guadagnato molta fiducia".

Parli solamente o impari anche esercizi?

"Parliamo solamente. I primi due mesi servono per fare i conti con gli incidenti passati e per portare via completamente questo improvviso nervosismo interiore. In base a ciò, la cooperazione dovrebbe riguardare il presente e il futuro. Sul fatto che divento mentalmente più forte e anche sul fatto che non mi nutro delle esperienze negative. Finora l'ho fatto, non ne ho mai parlato con la mia famiglia o la mia ragazza".

E questo, anche se il legame con la famiglia è probabilmente molto stretto, non è vero?

"Assolutamente. La famiglia viene prima di tutto, è la cosa più importante. Mi sostiene sempre, qualunque cosa accada. E ora li appoggio anche io".

Economicamente?

"Ovviamente! I miei genitori hanno reso possibile il mio percorso e ora ho l'opportunità di assicurarmi che non manchi loro nulla. Voglio che siano orgogliosi di me".

Cosa hanno detto tua madre e tuo padre sugli eventi di dicembre? Anche tu sei stato incolpato?

"Oh sì! È stato molto brutto. Erano anche venuti allo stadio per la partita contro il Grasshoppers. Dopo il cartellino rosso, i miei genitori non mi hanno parlato per cinque giorni. E forse sarebbe stato ancora più lungo se non fosse stato per Natale. Ma poi mi hanno mostrato comprensione e mi hanno incoraggiato".

Hai menzionato il tuo background prima. Com'è stato per te crescere a Castellammare di Stabia, vicino a Napoli?

"Castellammare è una città portuale che contava 100.000 abitanti. Ora ce ne sono tra i 60.000 e gli 80.000 perché molti se possibile si stanno allontanando. Il quartiere in cui sono cresciuto era difficile. Non eravamo ricchi, mio ​​padre e mia madre hanno dovuto lavorare molto perché a mia sorella, ai miei due fratelli e a me non mancasse nulla. Ma di fronte a casa nostra c'era un campo da calcio. Abbiamo giocato a calci ogni minuto libero lì. Senza scarpe, senza calze: avevo sempre le vesciche ai piedi, ma ero felice".

Vivevi in una zona pericolosa?

"È stato solo difficile... Sai: porto il mio quartiere e la mia città nel cuore, li amo e mi mancano. Non direi mai niente di male al riguardo. Ci sono tornato per le vacanze di Natale per la prima volta da quando ho lasciato Castellammare a nove anni. E mi ha commosso profondamente vedere le persone che avevano seguito la mia carriera ed erano curiose".

Siete riusciti ad allontanarvi grazie al calcio, siete andati al Brescia, al nord. Quanto è stato difficile?

"Tutta la nostra famiglia si è trasferita, anche i miei fratelli hanno giocato nelle giovanili del Brescia. Ma anche quello era difficile. Non conoscevamo nessuno e abbiamo anche sperimentato uno shock culturale. Quella era una vita completamente diversa. Adesso la situazione è cambiata: i miei genitori vivono a Brescia ormai da undici anni, abbiamo comprato casa. È una seconda casa per loro, ma anche per me".

La differenza tra Castellammare e Brescia era maggiore che tra Brescia e Basilea?

"Sì, Basilea e Brescia sono più simili. Qua e là i negozi chiudono alle 18 o alle 19 e la gente torna a casa la sera. A Napoli tutto è aperto fino alle 22 e c'è molta attività fino a tarda notte".

E da ragazzo al Brescia?

"È stato un grande momento. All'epoca avevo un grande mentore nell'allenatore delle giovanili, che si prendeva cura di me quasi come un padre. È stata una persona straordinaria nella mia vita. Purtroppo è morto, ma lo porto con me ogni giorno, ho la sua foto nel portafoglio".

Da Brescia in poi è stata una salita ripida: tre anni dopo sei passato alle giovanili dell'Inter e lì hai fatto i passi in fretta. Avevi solo 16 anni quando hai esordito in Europa League. E hai segnato il tuo primo gol in Serie A a 17 anni. Com'è quando esplodi così all'improvviso?

"In questa fase sei ancora così giovane, pensi che sia semplicemente fantastico. Così sono i ricordi. Mi sono fatto tatuare sulla coscia la data del mio primo gol in Serie A, il 21 dicembre 2019. È stato un momento da sogno che non dimenticherò mai. I miei genitori erano allo stadio e la prima cosa che ho fatto è stata abbracciare e baciare mia madre dopo il fischio finale".

E come percepisci tutto questo da lontano, ora che giochi "solo" al Basilea? Forse è stato troppo veloce, troppo facile?

"Quando sei così giovane, non ti rendi conto che è successo tutto così in fretta. Lo noti solo quando improvvisamente va in discesa. Ora lo so perché sono stato ceduto in prestito. Con una squadra che vuole diventare campione e vincere la Champions League e che ha attaccanti come Lukaku o Lautaro, la strada per giocare regolarmente è molto lontana. Ma all'inizio ho dovuto imparare a capirlo e ad accettarlo. Intanto sono pronto per questo percorso con le sue stazioni, con l'obiettivo di tornare prima o poi all'Inter e di giocarci regolarmente".

Il suo talento è indiscusso. Tuttavia, da osservatore esterno, si tende ad affermare che devi migliorare il tuo atteggiamento e il tuo comportamento per fare quella grande carriera che sembra bloccarti nei piedi.

"Questo è esattamente ciò che intendo. Devo migliorare affinché errori come quelli recenti non mi succedano più. E ci sto lavorando".

Quale percentuale di talento e quale percentuale di testa sono necessarie per una grande carriera?

"Non puoi dirlo in generale. Senza talento e solo con la volontà, l'atteggiamento non basta. Ma probabilmente non è possibile solo con il talento. Per rispondere alla tua domanda, la metterei in questo modo: il 70% è talento, il 30% è cervello se vuoi essere un grande campione".

E quanto tempo passerà prima di rivedere a Basilea l'Esposito della scorsa estate?

"Sono ancora squalificato per il momento. Abbiamo però fatto ricorso, quindi mi auguro che le due giornate di stop diventino una sola (ricorso nel frattempo respinto, ndr)".