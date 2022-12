ESCLUSIVA Facchinetti: “Inter, non dimentichiamo quanto ha speso Zhang. Se parte Skriniar…”

Il pensiero del noto tifoso nerazzurro a proposito dell'operato della proprietà e del futuro del difensore slovacco

Daniele Vitiello

"La situazione è molto complessa: il calcio in generale rischia di schiantarsi per l'economia che ha portato avanti finora". Parole di Francesco Facchinetti, noto tifoso dell'Inter, intervenuto ai microfoni di Fcinter1908.it per un parere sull'operato della proprietà e sul futuro a livello societario e non solo.

Queste le sue considerazioni: "I top club ogni anno perdono centinaia di milioni di euro, il problema è grosso. Mancano capitali, ma persiste la spinta continua nel prendere il giocatore più forte e più costoso. Si perdono soldi, ma sembra siano tutti obbligati a spendere. L'Inter, nel dettaglio, è diventata cinese nel momento in cui la Cina per espandere il proprio nome agevolava imprenditori che volessero investire all'estero. Fino al Covid, quando il Governo ha messo uno stop, dettando nuove regole che hanno portato imprenditori cinesi a fare altre scelte. Non possiamo dire che questa proprietà non abbia investito in giocatori: ha speso tanto, non dimentichiamo che l'acquisto più costoso della storia, Lukaku nel 2019, lo hanno fatto loro. Siamo in un momento di difficoltà generale".

Persiste il nodo legato a Milan Skriniar. — "Una squadra di calcio deve da una parte avere i migliori, ma anche fare i migliori affari in entrata e uscita. C'è chi giustamente, davanti all'ipotesi di un addio a parametro zero, si chiede perché a questo punto non l'abbiano venduto prima. In estate sono accadute cose che magari noi non sappiamo. Perdere un grande giocatore, immenso, veramente forte, sarebbe un dramma. Devo però anche dire che avere un giocatore in squadra che non vuole più giocare con noi sarebbe altrettanto dannoso. Non è facile per la nostra dirigenza fare la cosa giusta. L'Inter comunque negli ultimi anni ha fatto veramente delle grandi cose, dallo scudetto vinto due anni fa ai trofei alzati da Inzaghi, nonostante lo scudetto buttato. Senza dimenticare di aver perso Eriksen, Hakimi, Lukaku, che poi è tornato... Bisogna stare tranquilli, sereni. Aspettiamo anche di capire cosa vorrà fare la proprietà in futuro".