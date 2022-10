ESCLUSIVA Facchinetti: “Switch mentale, Inter con Inzaghi. Ma i conti del club…”

"La nostra Pazza Inter è così, inutile ripetere quale sia il nostro DNA. Chi lo dimentica, non è un vero interista". Le ultime gare dell'Inter hanno riportato a galla lo spirito dell'Inter, che è tornata però a vincere con continuità e a sperare nella missione di recuperare terreno in classifica. Ne abbiamo parlato con Francesco Facchinetti, noto tifoso nerazzurro, intervenuto in esclusiva per FCINTER1908.IT.