Farris: “Incognita pausa, col Napoli vogliamo vincere. Inzaghi predestinato, Lukaku…”

"La pausa è un'incognita per tutti, sappiamo che è una stagione anomala. Abbiamo scelto di sportarsi di una settimana per evitare l'inizio del grande freddo, mettere benzina nei muscoli e aspettare i giocatori che arriveranno, sperando di portare tutti allo stesso livello a gennaio"

"Ha fatto un grande lavoro per recuperare, ha avuto un inciampo non previsto con noi. L'importante è che stia bene, ha grande voglia, è determinato e vuole dare tanto all'Inter e al Belgio. La prima cosa è che stia bene e che entri in forma"

"La distanza è importante, il Napoli sta facendo qualcosa di straordinario. Rispetto all'anno scorso abbiamo 3 punti in meno, non abbiamo fatto così male. Per recuperare, bisogna vincere lo scontro diretto. Abbiamo vinto con l'Atalanta, era importante chiudere bene perché ora si riparte con fiducia, ripartire col Napoli è un'altra incognita, bisogna vedere come stanno le due squadre"