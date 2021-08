Sky – Inter, fatta per Dumfries: accordo col Psv, può arrivare già oggi a Milano

Fatta per il calciatore olandese: sarà il sostituto di Hakimi ed è atteso in città già oggi

"Inter, accordo verbale raggiunto con il PSV: adesso parte la documentazione per farlo arrivare forse in giornata a Milano". Skysport conferma che Dumfries sarà presto un calciatore nerazzurro. È atteso nelle prossime ore in città perché è lui il sostituto di Hakimi