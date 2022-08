FCIN1908 / Acerbi-Inter mai così vicini: la Lazio toglie l’obbligo. Ecco su cosa si tratta

L'affare non è fatto, ci sono altri profili sulla scrivania di Ausilio e Marotta, ma ieri c'è stata una svolta importante per Acerbi

Francesco Acerbi non è mai stato così vicino all'Inter. L'affare non è fatto, ci sono altri profili sulla scrivania di Ausilio e Marotta, ma ieri c'è stata una svolta importante. Come appurato da Fcinter1908, nel meeting di ieri tra l'agente del giocatore, Federico Pastorello, e il presidente della Lazio Lotito, il club biancoceleste ha accettato di togliere dalle richieste l'obbligo di riscatto. Acerbi si trasferirebbe all'Inter in prestito con diritto di riscatto.