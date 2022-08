FCIN1908 / Acerbi-Inter, operazione bloccata: filtra pessimismo

"Tutto fermo". Rispondono così, a Fcinter1908, le fonti vicine all'operazione Acerbi. Il difensore della Lazio potrebbe non arrivare

"Tutto fermo". Rispondono così, a Fcinter1908, le fonti vicine all'operazione Acerbi. Il difensore della Lazio aspettava il via libera per arrivare a Milano ma è arrivato all'ultimo il no presidenziale.