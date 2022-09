FCIN1908 / Allenamento Inter, provati con i titolari Mkhitaryan e Gosens

Nell'allenamento della vigilia di Inter-Bayern, Inzaghi ha provato titolari l'esterno tedesco e come mezzala l'ex giocatore della Roma

L'Inter si prepara al debutto stagionale in Champions League. La squadra di Inzaghi si sta allenando in questo momento ad Appiano Gentile per preparare la gara di domani a San Siro contro il Bayern. Nell'undici iniziale che schiererà il tecnico dell'Inter dovrebbero esserci delle novità rispetto alla sconfitta nel derby.