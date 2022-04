FCIN1908 / Bologna-Inter, Handanovic in dubbio: ecco perchè

Samir Handanovic è in dubbio per la partita di stasera contro il Bologna, prevista alle 20:15. Tutti i dettagli su Fcinter1908

Samir Handanovic è in dubbio per la partita di stasera contro il Bologna. Come appreso da Fcinter1908, il portiere nerazzurro ha un problemino alla schiena che ne mette in dubbio la presenza nel recupero contro i felsinei. Già pronto, nell'eventualità, Radu. La riunione tecnica si terrà alle 18 e solo allora verrà presa una decisione sulla presenza del numero uno sloveno.