FCIN1908 / Caso Lukaku, smentito canale aperto con l’Inter: come stanno le cose

Il malessere di Romelu a Londra è palese, Tuchel lo bacchetta costantemente. Fcinter1908 ha indagato sulle chance di ritorno all'Inter

Daniele Mari

La prima pagina della Gazzetta dello Sport ha riaperto in maniera fragorosa il capitolo Lukaku in casa Inter. Il malessere di Romelu a Londra è palese, Tuchel lo bacchetta molto più di quanto non lo sostenga, i 90 minuti in panchina in Champions sono un macigno sul futuro del belga a Londra, l'intervista di dicembre a Sky aleggia tra le stanze londinesi.

Ma quanto è pensabile un ritorno di Big Rom a Milano, città dove Lukaku ha lasciato il cuore? E quanto è ipotizzabile un ritorno all'Inter, dopo il pentimento espresso a chiare lettere in quella chiacchierata con Matteo Barzaghi?

Secondo quanto appurato da Fcinter1908, l'ipotesi praticamente non esiste. L'Inter e Lukaku si sono dette addio questa estate e il percorso intrapreso è diametralmente opposto. L'Inter ha iniziato un difficile cammino verso il connubio competitività-riduzione dei costi, Lukaku è andato a prendere una fortuna in casa dei Campioni d'Europa. E di mezzo ci sono i 115 milioni di euro incassati dall'Inter, cifra che difficilmente il Chelsea accetterebbe di vedere buttata al vento (più di quanto non sia già ora).

La voglia di Inter, intesa come richiesta esplicita di tornare a Milano, viene smentita da più parti. Nessun dubbio sul momento difficile dell'attaccante belga ma smentita categorica sul ritorno all'Inter come conseguenza di questo mal di pancia. La porta nerazzurra, per Lukaku, è chiusa e difficilmente si riaprirà. Questo il messaggio che filtra dalle parti.