FCIN1908 / Inter, Conte sa già tutto: ora decisione sua. La società gli ha detto…

C'è una strana atmosfera di attesa in casa Inter. Sono giorni particolari, nei quali si sta consumando la gioia per uno scudetto incredibile dando meritato sfogo alle celebrazioni. Ad accompagnare la gioia e l'euforia c'è però una questione che appare non più rimandabile. Antonio Conte e l'Inter proseguiranno il loro percorso insieme dopo questi due anni intensi e ricchi di difficoltà, ma anche di traguardi fino a qualche anno fa insperabili?