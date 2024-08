Nell'ultima amichevole contro il Chelsea, anche a causa della defezione Bastoni , Inzaghi ha scelto di schierare come braccetto Carlos Augusto, una soluzione già testata nella scorsa stagione e che ha dato segnali positivi al tecnico.

"Il brasiliano è si un esterno di centrocampo, ma può essere adattato anche nel ruolo di braccetto di sinistra. Con Buchanan indisponibile per infortunio almeno fino a dicembre, però, il tecnico piacentino avrebbe bisogno di un altro rinforzo che possa coprire il ruolo di difensore mancino, permettendo a Carlos Augusto di giocare nella sua posizione preferita e di far tirare il fiato, di tanto in tanto, a Federico Dimarco", sottolinea il Corriere dello Sport che poi entra nel dettaglio.