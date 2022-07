FCIN1908 / La Curva non ottiene rassicurazione piena su Skriniar: ecco cosa ha detto l’Inter

Sfumato l'arrivo di Bremer, la piazza nerazzurra si è unita per lanciare a gran voce un messaggio diretto all'Inter: alla dirigenza e alla proprietà. Lo hanno scritto arrabbiati e delusi i tifosi, ieri sui social, lanciando intendere senza giri di parole che a maggior ragione ora Milan Skriniar non si tocca. E lo ha fatto la Curva oggi, proprio in queste ore, con uno striscione posizionato sotto la sede dell'Inter. Secondo quanto raccolto da FCINTER1908 tra la Curva e i dirigenti nerazzurri ci sarebbe stato da poco un confronto. Le rassicurazioni ottenute in merito ad una permanenza del difensore slovacco non sarebbero state piene e la posizione in merito non sarebbe stata così netta come si sarebbero aspettati i tifosi.