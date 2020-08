FCIN1908 / Esposito, sul tavolo 4 offerte. L’Inter studia e ha preso una decisione sulla meta

Con il rinnovo in cassaforte (l’annuncio arriverà probabilmente dopo l’Europa League), l’Inter programma il futuro di Sebastiano Esposito. L’attaccante classe 2002 ha numerose richieste dall’Italia e qualcosa inizia a muoversi anche dall’estero, ma i nerazzurri vogliono ponderare con attenzione la scelta sulla destinazione.

È una promessa che Ausilio ha fatto al ragazzo e a Pastorello, l’Inter è pronta a investire molto sulla crescita di Esposito e per questo motivo la prossima stagione in prestito non dovrà essere un anno perso ma un anno importante per la formazione del giovane attaccante.

I primi passi li hanno mossi Crotone, Genoa, Bologna e Parma. Tutte piazze interessanti, ma l’Inter intende partire da una certezza. La volontà dei nerazzurri, come appurato da Fcinter1908, è quella di mandare a giocare Esposito in un club dalla precisa identità tattica e che impieghi un modulo con due attaccanti. Il classe 2002, secondo la dirigenza di viale della Liberazione, è una seconda punta. Il processo di crescita e maturazione lo porterà sicuramente a digerire altri sistemi di gioco, che però almeno attualmente potrebbero mandarlo in sofferenza.

Questa è l’idea condivisa tra Inter, Esposito ed entourage. Il piano è chiarissimo, i nerazzurri sono convinti che un’esperienza lontano da Appiano Gentile possa restituire un calciatore pronto, ma proprio per questo motivo la scelta della pizza giusta non può e non deve essere trascurata.