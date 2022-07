FCIN1908 / Ritiro, assenti Dalbert e Lazaro. Esuberi, l’Inter sceglie strada diversa

Prolungamento di vacanza per alcuni giocatori in partenza: situazioni in via di definizione

La stagione dell'Inter, introdotta dalla conferenza stampa di Beppe Marotta e Simone Inzaghi, è ripartita oggi. C'era un discreto traffico in mattinata ad Appiano Gentile, con i primi volti nuovi accolti da gruppetti di tifosi e naturalmente dai giornalisti. I nerazzurri sono stati i più attivi sul mercato per quanto riguarda gli acquisti ma anche il tema dello sfoltimento della rosa è più vivo che mai. Secondo le informazioni raccolte da FCINTER1908 ci sono diverse situazioni che dovrebbero risolversi in questi giorni.

Henrique Dalbert e Valentino Lazaro, per esempio, non erano attesi alla Pinetina oggi. I giocatori destinati a lasciare l'Inter hanno avuto un prolungamento di vacanza e attendono di trovare nuova destinazione. Per gli elementi giudicati in esubero sono infatti in programma incontri, che dovranno definire il loro futuro. Se non si dovesse trovare un accordo a breve i giocatori verranno reintegrati in gruppo e incominceranno ad allenarsi. In attesa di trovare un'altra squadra. Un altro progetto.