FCIN1908 / Gosens-Bayer, alle condizioni attuali l’affare non si fa: Zhang dice no

Robin Gosens non lascerà l'Inter. L'esterno tedesco dovrebbe continuare la sua avventura in nerazzurro, nonostante il forte interesse del Bayer Levekusen. Il club tedesco ha provato a convincere l'Inter, ma l'offerta presentata non è stata sufficiente. Salvo ulteriori rilanci del Bayer, l'esterno rimarrà a Milano.