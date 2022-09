FCIN1908 / Inter aspetta Brozovic a Milano: altri accertamenti. Ecco i tempi di recupero

Il tweet della Federcalcio croata ha confermato i brutti presagi della serata di ieri: c'è lesione muscolare ai flessori per Marcelo Brozovic

Il centrocampista croato, ha appreso Fcinter1908, è atteso a Milano per fare ulteriori accertamenti ma la diagnosi non lascia spazio a troppe speranze. Secondo quanto è stato riferito a Fcinter1908, il giocatore sarà fuori per circa 25-30 giorni.