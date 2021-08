FCIN1908 / Inter, Correa atterrato a Milano. Visite mediche tutte in giornata: si va veloci

E' intenzione dell'Inter, come appurato da Fcinter1908, velocizzare il più possibile i tempi del trasferimento e delle visite mediche

Joaquin Correaè arrivato a Milano. Il Tucu è atterrato dopo le 17:30. E' intenzione dell'Inter, come appurato da Fcinter1908, velocizzare il più possibile i tempi del trasferimento e delle visite mediche, programmate già per oggi, per avere il giocatore a disposizione di Inzaghi già nell'allenamento di domani.