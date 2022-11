FCIN1908 / Inter-Dzeko, primi dialoghi per il rinnovo: la proposta e gli scenari

Edin Dzeko è un calciatore in scadenza di contratto ma la sua storia con l’Inter è tutt’altro che ai titoli di coda. Le ultime da Fcinter1908

Edin Dzeko è un calciatore in scadenza di contratto ma la sua storia con l’Inter è tutt’altro che ai titoli di coda. Il bosniaco in quest’anno e mezzo in nerazzurro ha letteralmente tirato la carretta e in tutti i match importanti è sempre risultato importante nell’economia del gioco di Inzaghi, che infatti ha spesso dovuto chiedergli gli straordinari.

Doveva essere la prima riserva in attacco, ma al primo anno Correa ha deluso e l’ex Roma è diventato titolare. La seconda stagione è iniziata con le stesse premesse della prima, Dzeko come vice Lukaku, ma il belga è fuori per infortunio da agosto e il bosniaco ha fatto la guerra andata e ritorno contro il Barcellona. Solo per dirne una.

Insomma, Edin Dzeko è una certezza di cui l’Inter non vuole privarsi, a prescindere dalla sua età. Siamo quasi all’alba dei 37 anni, ma parliamo di un calciatore integro, che se “gestito” nel modo corretto, può ancora dire la sua in Serie A e non solo. E poi, proprio Dzeko, è stato tra quelli che più hanno aiutato Inzaghi nel momento di difficoltà con lo spogliatoio, dimostrandosi professionista assolutamente affidabile anche dal punto di vista umano. Un leader che sa farsi ascoltare, un po’ quello che è Ibrahimovic per il Milan.

Ecco perché l’Inter è assolutamente intenzionata a rinnovare di un’altra stagione il contratto di Dzeko e, secondo quanto appurato da Fcinter1908, le parti si sono già ritrovate sedute a tavolino per iniziare il discorso.

Potrebbe esserci il rischio di una super offerta dall’Arabia o dall’America, ma al momento il calciatore sembra ancora intenzionato a competere in campionati europei e inoltre la sua famiglia sta benissimo a Milano.

Da viale della Liberazione hanno proposto un altro anno di contratto, bisognerà ragionare sulle cifre, ma è naturale che alla sua età si ragioni su contratti di durata breve. Finora Dzeko ha sempre risposto presente, dentro e fuori dal campo, l’Inter vuole premiarlo e se ogni cosa troverà il giusto incastro, le parti proseguiranno insieme per un altro anno.